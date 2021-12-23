За сутки в Омской области ковидом заболели 456 человек

В Омске начинает снижаться число заболевающих ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным федерального Роспотребнадзора в Омской области число заболевающих ковидом постепенно пошло на спад. За последние сутки в регионе зафиксировали 456 новых случаев заболевания. За все время пандемии заболели 127 270 человек.

Выздоровели за сутки 991 человек. В последнюю неделю этот показатель держится около 1000. За все время пандемии в Омской области 108 151 человек смог справиться с ковидом.

К сожалению, не прекращают фиксировать летальные случаи, за сутки умерли 9 человек. За все время пандемии от нового вируса умерли 3 086 человек.

Накануне в Омской области число привитых превысило 1 миллион человек. По данным минздрава в регионе на сегодняшний день первым компонентом вакцинированы 1 005 905 человек, вторым компонентом уже 775 614 человек.