Пятилетний омич чуть не задохнулся, проглотив монету

До больницы семье помогли патрульные полицейские. Фото: пресс-служба Госавтоинспекция Омской области

Во время дежурства к инспекторам ДПС обратились родители пятилетнего мальчика. Они везли ребенка в больницу из Омского района. Малыш во время игры проглотил монету и пожаловался на боль в груди матери. Сначала семья поехала в районную больницу, там на рентгене увидели, что монета застряла в пищеводе. Чтобы ее достать, семью отправили в город. По дороге они и обратились к сотрудникам ДПС.

Полицейские сразу включили проблесковые маячки и помогли родителям быстро и без пробок добраться до больницы. Малыша передали медикам, сейчас монету вытащили, и жизни ребенка ничего не угрожает.