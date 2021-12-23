Управлением Россельхознадзора выявлена партия продукции, запрещенной для ввоза и реализации в России

22 декабря 2021 года специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области совместно с сотрудниками Омской таможни и Омской транспортной прокуратуры была проведена проверка исполнения требований Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Были проведены проверки торговых мест, где есть вероятность торговли запрещенной («санкционной») продукцией.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в торговом комплексе «Казачий рынок» города Омска в одном из торговых павильонов обнаружен факт реализации молочной продукции – сыр в ассортименте общим весом 21,049 кг, произведенный в странах Евросоюза (Германия, Италия, Испания).

После задержания и составления процессуальных документов специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области продукция изъята из оборота и во взаимодействии с сотрудниками Омской таможни и Омской транспортной прокуратуры на специализированном предприятии «Альтернатива» произведено уничтожение всей задержанной партии сыра.

Данная молочная продукция запрещена для ввоза в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778.

Подготовлены документы для привлечения правонарушителя к ответственности в соответствии с ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.