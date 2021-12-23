85% компаний ждут от банков большей кооперации

Большинство компаний крупного и среднего бизнеса ждут от банков более тесной кооперации в формировании общих стандартов обмена финансовой информацией. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International, в котором приняли участие более 200 российских компаний.

Крупные и средние российские компании пользуются широким спектром банковских продуктов и сервисов и чаще всего работают с 3–4 различными финансовыми организациями. Этим объясняется желание большинства участников исследования улучшить сотрудничество между обслуживающими банками: привести к единым стандартам обмен финансовыми данными, отчетность, документооборот. Цифровые решения, построенные на сотрудничестве с коллегами по финансовому рынку, повышают скорость и эффективность бизнес-процессов. Поэтому мы работаем над созданием цифровой платформы, она позволит нашим клиентам получать сервисы разных банков на одной площадке», - отмечают в Райффайзенбанке.