Омский минстрой разделят на два министерства и увеличат число чиновников

Число министерств и чиновников в правительстве вырастет. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

Теперь уже точно в Омской области появится новое министерство. Опубликовали проект указа губернатора «О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области». После разделения одна часть возьмет на себя ответственность за строительную отрасль, а вторая за транспорт и дорожное хозяйство. Называться они будут соответственно министерство строительства, которое возглавит Михаил Губин, и министерство транспорта, которое возглавит Антон Заев.

Сейчас в министерстве трудится 76 человек, но после разделения число сотрудников увеличится. В минстрое будет 84 работника, а в минтранесе 60. Получается, что в общем чиновников будет 144, это почти в два раза больше.