Омские дошкольники получают комплексное развитие даже на зимних прогулках

Дети всегда с удовольствием лепят из снега фигуры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Век высоких технологий сводит наши движения к минимуму, а ведь дошкольный период жизни – важнейший этап в формировании здоровья ребенка.

- Прогулка – источник новых впечатлений и радостных эмоций. Хорошо, если ребенок зимой находится и играет на свежем воздухе до четырех – пяти часов в день, - поясняет психолог детского сада №13 Ксения Туголукова. - Педагоги детского сада продумывают игры на прогулке заранее, после нее дети себя чувствуют бодрыми и веселыми. Играют с детьми в «детский хоккей», воспитатель показывает ребенку, как правильно держать клюшку, как бить ею по шайбе, и куда нужно стремиться попадать.

В игре «Барьеры» воспитатель лопатой собирает снег и превращает его в барьеры различной величины. Воспитанники быстро перебираются через все барьеры, не задев их. Вместе с детьми лепят с снеговиков . воспитатель дает веточки, и просит детей сделать снеговику глаза, нос и рот.

- В этой игре важно не ограничиваться лепкой традиционного снеговика - ведь из снега, как из пластилина, можно создавать самые разные и невероятные скульптуры. Прогулка на свежем воздухе является лучшим средством укрепления здоровья, повышения иммунитета, а правильно организованная и проведенная прогулка обеспечит детям гармоничное развитие, - завершает педагог.