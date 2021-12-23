Пять журналистов из Омска поедут на 17-ю пресс-конференцию Путина

Прямая трансляция с президентом - событие, которого ждут многие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня пройдёт пресс-конференция президента России Владимира Путина. Список журналистов, которые будут присутствовать на мероприятии, появился вчера. Всего в нем пять фамилий омских журналистов.

Это Светлана Аксенова и оператор Вячеслав Аксенов - представители ГТРК «Иртыш», корреспондент «Омской правды» Евгений Гервальд, Денис Ионас и оператор Сергей Пайхалов – представители 12 канала.

Как таковой аккредитации в этом году не было. Администрация президента сама рассылала приглашения определённым представителям СМИ. На пресс-конференции будут присутствовать журналисты от федеральных, региональных и иностранных СМИ. Всего в списке значатся 507 фамилий.

К слову, из всех представителей омских СМИ только Денис Ионас озвучил свой вопрос. Он собирается уточнить, готова ли федерация помочь региону со строительством нового аэропорта к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2022-23 гг. Остальные темы обращений к первому лицу держат в секрете.