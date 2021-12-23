Стало известно, как в новогодние каникулы будут работать омские больницы

Основное время приема пациентов и вызова врача на дом во время новогодних каникул - с утра до обеда Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Министерство здравоохранения Омской области официально сообщило о графике работы омских поликлиник в новогодние праздники. Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.

Работа медицинских учреждений в период с 31 декабря по 9 января проходит в интервале между 9:00 утра и обедом, до 14:00. Вызвать врача на дом при необходимости можно будет также, с 9:00 до 14:00. Однако прийти к пациенту врач может до 15:30.

3 и 6 января график работы поликлиник немного другим. Вызов врача на дом в эти дни можно чуть раньше: с 8 утра, и также до 14:00. Врачи будут приходить на дом к пациенту с 8:00 до 19:00. В такое же время будет проходить в эти дни прием в самих больницах.