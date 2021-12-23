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Общество23 декабря 2021 5:42

Аварийный перекресток в Омске утерял свой проблемный статус

На нем изменили схему движения в прошлом году, и это дало полезный результат
Наталья ВИРКУНЕН
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В ГИБДД реорганизацией движения довольны, но водители часто жалуются на заторы из-за островков безопасности

В ГИБДД реорганизацией движения довольны, но водители часто жалуются на заторы из-за островков безопасности

Фото: Сергей ГАПОН

Каждый омич знает, что на пересечении улиц Нефтезаводская и Мира раньше нередко случались аварии. Ситуация изменилась после того, как здесь оборудовали островки безопасности, установили светофоры. Все работы были выполнены благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно данным регионального ГИБДД, в период с 2016 по 2020 год на перекрестке произошло 26 ДТП, в которых пострадали 29 человек. За это время на участке сбили 10 пешеходов и столкнулось 8 машин.

Благодаря измененной схеме движения автомобилей и пешеходов, в 2021 году на перекрестке произошло только одно ДТП. Теперь участок не является потенциальным местом концентрации аварии.