Аварийный перекресток в Омске утерял свой проблемный статус

В ГИБДД реорганизацией движения довольны, но водители часто жалуются на заторы из-за островков безопасности Фото: Сергей ГАПОН

Каждый омич знает, что на пересечении улиц Нефтезаводская и Мира раньше нередко случались аварии. Ситуация изменилась после того, как здесь оборудовали островки безопасности, установили светофоры. Все работы были выполнены благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно данным регионального ГИБДД, в период с 2016 по 2020 год на перекрестке произошло 26 ДТП, в которых пострадали 29 человек. За это время на участке сбили 10 пешеходов и столкнулось 8 машин.

Благодаря измененной схеме движения автомобилей и пешеходов, в 2021 году на перекрестке произошло только одно ДТП. Теперь участок не является потенциальным местом концентрации аварии.