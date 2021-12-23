«Газпром межрегионгаз Омск» напоминает абонентам о своевременных платежах за газ

Компания «Газпром межрегионгаз Омск» проводит планомерную работу по снижению просроченной задолженности за потреблённый природный газ и напоминает абонентам Омской области об обязанности своевременно передавать достоверные показания приборов учёта и платить за газ.

Согласно договору поставки газа потребители-физические лица обязаны до 20 числа текущего месяца передавать показания счётчиков и до 10 числа месяца, следующего за расчётным, оплачивать услугу газоснабжения.

«Для удобства декабрьские квитанции были сформированы и доставлены в почтовые ящики абонентов в середине месяца. Поэтому у наших потребителей есть возможность заплатить за газ и погасить задолженность до конца текущего года», - отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

Для оперативных взаиморасчётов поставщик газа рекомендует потребителям использовать дистанционные способы платежей за газ и взаимодействия со специалистами компании. В частности, абоненты могут передать показания счётчиков, задать вопросы о расчётах за газоснабжение по единому телефону колл-центра +7 (3812) 40-72-20.

Передать показания счётчика и заплатить за газ можно на сайте «Газпром межрегионгаз Омск» в разделах «Передача показаний» и «Оплата газа» (https://www.omskregiongaz.ru/subscribers/payment.htm или через сервис «Личный кабинет» (https://мойгаз.смородина.онлайн/login).