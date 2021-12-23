Омичка выиграла суд из-за отстранения от работы за отказ вакцинироваться от ковида

Омичке удалось оспорить решение работодателя об отстранении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже более миллиона человек в Омске уже сделали прививку от ковида. Но еще остаются те, кто прививаться не спешит. Не хотела прививаться и Елена Бондаренко. Ее работодатель настаивал на прививке и даже отстранил женщину от работы официальным приказом. Именно его и попыталась оспорить омичка. Как оказалось, удачно. Суд встал на сторону Бондаренко и признал незаконным решение о ее отстранении из-за отказа вакцинироваться. Об этом Елена рассказала изданию «СуперОмск».

- Мое мнение, что у человека есть неотъемлемые права и не нужно бояться о них заявлять. Право на здоровье, право на жизнь, право на добровольное медицинское вмешательство – что относится и к вакцинации от коронавируса, - отметила Елена.

Отметим, что работодатель еще может оспорить решение суда и попытаться отстоять свою позицию.