В ОмГУ им. Ф.М. Достоевского прошла Неделя прокуратуры

3 декабря на юридическом факультете Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского состоялся круглый стол «Актуальные проблемы реализации полномочий органов прокуратуры Российской Федерации».

- Символично не только то, что наш круглый стол приурочен к 300-летию Прокуратуры России, - отметил прокурор Омской области Николай Студеникин. – Символично и то, что он проходит 3 декабря, в день профессионального праздника всех юристов. Сегодня в органах прокуратуры работает значительное число выпускников Омского государственного университета. Работают они на различных должностях: прокурорами районов, в аппарате областной прокуратуры. И работают весьма успешно.

Учитывая потребности общества в квалифицированных специалистах, на юридическом факультете ОмГУ им. Ф.М. Достоевского несколько лет назад открылся специалитет «Судебная и прокурорская деятельность».

- Это очень востребованная специальность. Доказательством тому – количество заявлений абитуриентов, поданных в приемную комиссию. В этом году на юридический факультет было подано более 700 заявлений, и самый высокий проходной балл – 286 – был именно на «Судебную и прокурорскую деятельность», - говорит и.о. ректора ОмГУ Роман Смелик.

Темами для обсуждения на заседании круглого стола стали прокурорский надзор за исполнением законов, за деятельностью органов исполнительной власти, антикоррупционная экспертиза правовых актов, пределы прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов, эффективность актов прокурорского реагирования в сфере надзора за исполнением законодательства, а также полномочия прокурора в различных видах судопроизводств.

С докладами выступили не только ученые ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и других юридических вузов, но и сотрудники органов прокуратуры и адвокатуры.

Как отметила Ирина Рожкова, Президент Адвокатской палаты Омской области, сотрудники прокуратуры и адвокатуры обычно выступают как процессуальные оппоненты: «Но на самом деле у нас общие цели – обеспечение законных прав граждан и юридических лиц».

Участники круглого стола выразили надежду, что такие встречи теоретиков и практиков, ученых и участников судопроизводства будут регулярными.