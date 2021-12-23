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Общество23 декабря 2021 4:18

Омичей ждут 30-градусные перепады температуры

До морозов пройдет мокрый снег
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске ожидают сильные морозы.

В Омске ожидают сильные морозы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода продолжает удивлять омичей резкими перепадами. Как таковых морозов в этом году еще не было, но несколько морозных ночей омичи успели пережить. Сейчас установилась непривычно теплая для декабря погода. В ближайшие несколько дней прогнозируют до 0 градусов днем, а также мокрый снег и гололед.

По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, все резко изменится в субботу 25 декабря. Температура резко понизится до -28 градусов. Морозными будут все выходные, в воскресенье прогнозируют около -30 градусов на ночь и -18 градусов днем. В начале предновогодней недели снова немного потеплеет.