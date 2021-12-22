В Омской области в 2023 году для людей пожилого возраста и инвалидов построят социальную деревню

В проекте социальной деревни условия почти сказочные Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В 2023 году в окрестностях Омска на средства областного и федерального бюджета будет построена социальная деревня. В ней с комфортом смогут разместиться около 80 человек - людей преклонного возраста и постояльцев домов-интернатов с ограничениями по здоровью.

Как заверяют представители регионального министерства, проект долгоиграющий, но пока речь идет о первом этапе. Проект включает строительство пяти домов площадью 140 кв метров каждый, с обустроенными приусадебными участками. Стоимость реализации колеблется в пределах 243 млн рублей.

- Проект будет сдан в эксплуатацию в 2023 году, - заверил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Таким образом, региональные власти стараются продолжить намеченный ранее тренд - предоставлять постояльцам психоневрологических интернатов полный спектр услуг на социальной основе: от комфортабельного проживания до выращивания цветов и поддержки других увлечений.