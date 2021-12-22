Воспитанники омского детсада устроили предновогодний заплыв

Плавание развивает физические и интеллектуальные навыки Фото: пресс-служба администрации города Омска

Воспитанники старшего дошкольного возраста из омского детского сада №13 накануне приняли участие в открытом городском первенстве по плаванию среди детей дошкольного возраста 5-7 лет на приз Деда Мороза. Соревнования прошли среди воспитанников бюджетных образовательных учреждений города Омска, которые ведут собственную стенгазету о плавании.

Во время подготовки к конкурсу ребята и педагоги вспомнили, что плавание – наилучший способ закаливания, великолепное средство, которое помогает приобрести красивую осанку, пропорциональное телосложение, укрепить здоровье, научиться уверенно и безбоязненно держаться на воде. Рассматривая фотографии, проговорили правила поведения в бассейне, выполнили используемые на занятиях плаванием специальные подводящие упражнения, проводимые на суше.

Плавание всегда вызывает у детей чувство радости и удовольствия от движения, способствуют эмоциональному и двигательному раскрепощению, а веселое настроение, приятные эмоции, смех, радость способствуют общему оздоровлению детского организма! Мы призываем всех «дружить» с водой, самим посещать бассейн, заниматься водными процедурами!