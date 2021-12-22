За год омичей более 400 раз преследовали назойливые коллекторы

Омичи пожаловались на коллекторов более 400 раз. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Омичи продолжают сталкиваться с недобросовестными коллекторами, которые достают их звонками и грозами. Как подсчитали в региональной службе судебных приставов, за год омичи подали 413 жалоб на действия взыскателей. За год на коллекторов было наложено более 6 миллионов штрафов.

С этого года в законодательстве произошли существенные изменения. Раньше жаловаться на назойливых коллекторов нужно было в УФССП, а вот принять окончательное решение мог только суд. Теперь порядок рассмотрения таких жалоб граждан изменился. Судебные приставы могут самостоятельно рассматривать такие административные дела.