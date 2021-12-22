Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 9:47

В Омске начали остеклять здание «Арены»

Стройку должны успеть закончить в 2022 году
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На фасаде "Арены" начало появляться остекление. Фото: телеграмканал "Омский форум"

На фасаде "Арены" начало появляться остекление. Фото: телеграмканал "Омский форум"

Многие с интересом следят за ходом строительства нового здания «Арены Омск». В нем базировался хоккейный клуб Авангард, но из-за проблем с фундаментом и признания здания аварийным власти приняли решение полностью снести стадион и построить новый. Закончить строительство должны в 2022 году. На льду новой «Арены» планируют провести несколько матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Омске в начале 2023 года.

Сейчас, как сообщает телеграмканал «Омский форум», строители уже начали остеклять фасад. Многие омичи следят за ходом строительства и замечают, что работы там ведутся хорошими темпами. Сейчас уже собрана большая часть конструкций фасада и можно примерно представить, как будет выглядеть здание после окончания всех работ.