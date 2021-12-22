В Омске начали остеклять здание «Арены»

На фасаде "Арены" начало появляться остекление. Фото: телеграмканал "Омский форум"

Многие с интересом следят за ходом строительства нового здания «Арены Омск». В нем базировался хоккейный клуб Авангард, но из-за проблем с фундаментом и признания здания аварийным власти приняли решение полностью снести стадион и построить новый. Закончить строительство должны в 2022 году. На льду новой «Арены» планируют провести несколько матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Омске в начале 2023 года.

Сейчас, как сообщает телеграмканал «Омский форум», строители уже начали остеклять фасад. Многие омичи следят за ходом строительства и замечают, что работы там ведутся хорошими темпами. Сейчас уже собрана большая часть конструкций фасада и можно примерно представить, как будет выглядеть здание после окончания всех работ.