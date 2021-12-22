Удели минуту Минте и получи точную квитанцию!

Круглосуточно и без очередей за 60 секунд голосовой робот Минта примет показания. Сервис, внедренный пять лет назад, принял более 240 тысяч данных потребителей.

Воспользоваться услугами робота очень просто. Позвонив по телефону 39-51-00, клиенту необходимо следовать предложенному алгоритму. Для передачи данных голосом, потребителю нужно назвать номер лицевого счета и текущие показания приборов учета, а номера счетчиков, место их расположения – «искусственный разум» назовет сам. Он также попросит клиента подтвердить адрес и расход ресурса. Если потребитель хочет ввести данные на клавиатуре смартфона, то проходит такой же алгоритм только на электронном устройстве.

- Мы просим жителей города Омска регулярно передавать показания приборов учета, так как эти данные необходимы для корректных расчетов. Вторая наша просьба – это использовать для передачи сведений дистанционные способы. Если у потребителя нет возможности передать данные через сайт или личный кабинет, мы просим передавать их роботу. Это разгрузит телефонные линии контакт-центра, и операторы смогут ответить на другие вопросы наших клиентов. Большим преимуществом Минты является возможность передачи данных сразу двум поставщикам – в омский водоканал и «Омск РТС», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Если робот не принял данные – это знак для потребителя. Надо обратить внимание, возможно закончилась поверка прибора учета, либо показания ошибочные – слишком завышены или занижены. Голосовой робот также называет абонентам задолженность по лицевому счету.

Потребители могут воспользоваться и другими дистанционными способами передачи показаний приборов учета:

- мобильном приложением РВК.Услуги

- сервисом на сайте компании (без регистрации);

- приложением Сбербанк-онлайн, в разделе Платежи/Дом/Водоснабжение/ОмскВодоканал Показания счетчиков.

- личным кабинетом на сайте или его мобильной версией;

- электронной почтой water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трех строчках номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания;

- SMS-сообщением на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания;

- многоканальными телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

- через платежную систему www.vp.ru.

В омском водоканале напоминают, что показания, переданные до 25 декабря, принимаются в расчетах за текущий месяц, а данные, переданные в последние дни месяца – отразятся только в квитанции за январь.