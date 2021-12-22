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Общество22 декабря 2021 7:28

В Омске с 11 января повысят стоимость проезда в электричках

Повышение тарифов произойдет впервые за 5 лет
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Проезд на пригородных поездах подорожает для омичей в следующем году.

Проезд на пригородных поездах подорожает для омичей в следующем году.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский РЭК продолжает пересматривать тарифы на услуги для омичей. Уже изменились тарифы на коммунальные услуги и предельный тариф для перевозчиков на электротранспорте. Сегодня стали известно и об увеличении проезда на пригородных поездах. Стоимость проезда на электричках в последний раз менялась пять лет назад в 2016 году.

Сейчас для омичей стоимость проезда будет зависеть от расстояния. Естественно, чем дальше от города, тем дороже проезд. Если маршрут до 5 километров, то проезд будет равен 19 рублей, а если уехать нужно на 170 километров, то заплатить придется 200 рублей. Вот полный список цен на билеты в зависимости от расстояния.

Цены на билеты в омских электричках. Фото: РЭК Омской области

Цены на билеты в омских электричках. Фото: РЭК Омской области

Отметим, что новые цены начнут действовать сразу поле новогодних праздников, с 11 января.