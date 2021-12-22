В омских ковидных стационарах сократят 325 коек

В Омске существенно сокращают коечный фонд в ковидных госпиталях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Можно сказать, что заболеваемость ковидом в Омской области понемногу снижается. По данным медиков, все меньше людей каждый день заражается ковидом и все больше выздоравливает. Как сообщили в пресс-службе минздрава, в Омской области сокращают места в ковидных стационарах. По указу министра здравоохранения Мураховского в обычный фонд из ковидного переведут до 3 января 325 коек. Места освободятся в Областной клинической больнице, Родильном доме № 5, Городских больницах № 7 и 17, а также о Большереченской, Москаленской, Оконешниковской, Полтавской, Саргатской, Тевризской, Шербакульской центральных районных больницах.

В министерстве подчеркнули, что при ухудшении эпидемиологической обстановки эти койки без проблем переоборудуют под нужды ковидных центров.