Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 6:39

В омских ковидных стационарах сократят 325 коек

Они перейдут в обычный фонд
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Омске существенно сокращают коечный фонд в ковидных госпиталях.

В Омске существенно сокращают коечный фонд в ковидных госпиталях.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Можно сказать, что заболеваемость ковидом в Омской области понемногу снижается. По данным медиков, все меньше людей каждый день заражается ковидом и все больше выздоравливает. Как сообщили в пресс-службе минздрава, в Омской области сокращают места в ковидных стационарах. По указу министра здравоохранения Мураховского в обычный фонд из ковидного переведут до 3 января 325 коек. Места освободятся в Областной клинической больнице, Родильном доме № 5, Городских больницах № 7 и 17, а также о Большереченской, Москаленской, Оконешниковской, Полтавской, Саргатской, Тевризской, Шербакульской центральных районных больницах.

В министерстве подчеркнули, что при ухудшении эпидемиологической обстановки эти койки без проблем переоборудуют под нужды ковидных центров.