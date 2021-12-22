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Общество22 декабря 2021 6:00

Омский губернатор устроил полный разнос своим министрам

Недовольных - в отставку, парировал Александр Бурков
Наталья ВИРКУНЕН
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Во властных структурах, видимо, приходят времена персональной ответственности

Во властных структурах, видимо, приходят времена персональной ответственности

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков в ходе очередного аппаратного совещания устроил настоящий разнос своим заместителям по различным направлениям. Порцию персональной критики получил только министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Антон Гаак - отсюда поползли слухи о его увольнении.

Остальным министрам внушительно рекомендовали исполнять беспрекословно поручения президента, председателя правительства и губернатора.

- Это ко всем членам регионального правительства относится. Не надо сидеть в расслабленном состоянии... Не нравится - пишем сразу заявление и ищем новое место работы, - акцентировал глава региона.