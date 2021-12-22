Омские дошколята завоевали первые места на всероссийском конкурсе рисунков

Воспитанники сада с удовольствием принимают участие в творческих мероприятиях Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны имена маленьких омичей, которые завоевали первые и вторые места во всероссийском конкурсе рисунков о самом холодном времени года «Зимние узоры». Конкурсная комиссия принимала творческие работы в таких категориях, как рисунок, живопись, акварель, рисунок карандашом и рисунок в нетрадиционной либо авторской технике рисования.

Из нескольких десятков работ дошколят из Омска особо отмечены были работы воспитанников детского сада №13. В списке победителей из учебного учреждения значится 24 фамилии. Это ребята из младшей, средней и подготовительной групп.

1 место заняли Осиновская Маргарита, Колонченко Ирина, Чекинский Дмитрий, Юртаев Илья, Панкова Валерия, Редько Михаил, Майборода Кира, Иванов Фёдор, Криштоп Василиса, Горчакова Алиса, Гамзин Игорь, Гезаметдинова Полина, Куприн Захар.

2 место – Пронин Максим, Даниловская Елизавета, Минина Василиса, Фирсов Михаил, Морозова Анна, Зинкова Милана, Пестрякова Кира, Холомеева Агата, Пронина Алиса, Степанова Кира, Редько Дмитрий.