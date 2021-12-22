Самый короткий день в году в Омске продлился всего 7 часов

Омичи пережили самую длинную ночь в году. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

21 декабря прошло зимнее солнцестояние. Это самый короткий день в году. В Омске, как подсчитали синоптики Обь-Иртышского УГМС, самый короткий день продлился 7 часов и 10 минут. Соответственно, самая длинная ночь продолжалась 16 часов и 50 минут.

Это далеко не рекорд. Например, на севере Омской области в Усть-Ишиме продолжительность дня и вовсе составила только 6,5 часов. Ночь там продлилась 17,5 часов.

Уже с 22 декабря день начнет увеличиваться. Но прибавляться он будет медленно, всего по минуте, поэтому омичи еще долго будут чувствовать, что день ощутимо короче ночи.