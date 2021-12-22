Омичам разрешили приходить на утренники в детские сады по QR-кодам

QR-код теперь станет пропуском для омичей не только в ТЦ, но и на детский утренник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске пока остается сложной ситуация с коронавирусом. Действуют многие ограничительные меры, например по максимальной наполняемости залов или обязательному предъявлению QR-кодов в общественных местах. Накануне праздников у многих родителей встал вопрос, а можно ли прийти на новогодние утренники к детям в детский сад?

На этот вопрос ответили в региональном Роспотребнадзоре. Как рассказали специалисты ведомства изданию НГС55, в этом году омичи смогут посетить детские утренники, но только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов до праздника. При этом к ребенку может прийти только один родитель.

Остаются в силе также запреты и на смешанные праздники. Проводить утренники можно только для отдельных групп, не смешивая детей между собой. Не разрешают приглашать на утренники и сторонних Дедов Морозов или фотографов.