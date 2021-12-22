Омских дошколят обучают финансовой грамотности

Малыши на таких уроках чувствуют себя по-настоящему взрослыми Фото: пресс-служба администрации города Омска

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое формируется с детства и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими управлять. Для того чтобы ребенок в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, необходимо объяснить детям, что такое деньги, где их взять и как ими правильно распоряжаться. Именно на эти вопросы отвечают педагоги старшего дошкольного возраста детсада №13, бывая с детьми в гостях у Гнома-эконома.

Ребята включаются в обсуждение и решают все задачи, опираясь на наглядный материал, подготовленный педагогами. Формирование представления о деньгах проходит в настольно-печатных и сюжетно-ролевых играх.

При создании коллекций банкнот и монет детям показывают монетки и купюры, объясняют, что каждая имеет свою ценность. В группе у ребят есть копилки, денежное дерево, лото, игры, и все это сделано руками взрослых совместно с детьми. Гном-эконом предлагает решить ребятам проблемные ситуации, связанные с семейным бюджетом.