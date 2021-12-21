Омская служба поддержки провела за год почти 98 тысяч семейных консультаций

Для консультации специалисты выбирают наиболее прогрессивные форматы общения. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 2019 года в Омске в рамках федерального и регионального проектов «Поддержка семей, имеющих детей» работает центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В общеобразовательных и дошкольных учреждениях, подведомственных департаменту образования профессиональную помощь родителям оказывают логопеды, психологи, дефектологи, социальные педагоги, юристы.

В департаменте образования администрации Омска рассказали, что за период с 2019 года по 20 декабря 2021 года специалистами психолого-педагогических, методических служб помощи образовательных организаций города Омска оказано 97 866 консультаций.

Консультации проводятся в очной и дистанционные форме. Записаться на консультацию можно по телефону 8 (3812)-77-77-79, а также онлайн.

Пока работа центров организована в городских школах №№ 34, 48, 53, 71, 77, 79, 84, 142.