Пожар, который уничтожил четыре машины в Омске, устроил серийный вор

Омич хотел уехать домой на чужой машине, не смог ее завести, расстроился и устроил поджог. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Мы уже рассказывали о том, что сегодня ночью 21 декабря на улице 10 лет Октября произошел пожар, уничтоживший четыре автомобиля. Один из них полностью сгорел, три других сильно повреждены. По факту произошедшего назначили проверку. Оказалось, пожар произошел не из-за неисправности автомобиля.

В пресс-службе УМВД сообщили, что на соседней парковке оказались вскрыты несколько автомобилей, из которых пропали ценные вещи. Полицейские опросили свидетелей и жильцов соседних домов. Удалось составить примерный портрет предполагаемого поджигателя. Его задержали в квартире малознакомых ему людей, с которыми он распивал спиртное.

24-летний омич рассказал, что вскрыл ВАЗ 2115 и хотел уехать на нем домой, но не смог, тогда решил поджечь, автомобиль.

- Сначала вскрыл, а потом поджог.

- Подожгли, чтобы скрыть следы?

- Нет, просто игрался. Потом смотрю, разгорается. Ну и все.

Когда огонь распространился на соседние машины, поджигатель сам вызвал пожарных. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее он уже трижды был судим за кражи.