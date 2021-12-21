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Общество21 декабря 2021 11:21

В Омске начал работу первый в России и СНГ центр испытаний катализаторов

Он получил название «Селектум» и вошел в состав катализаторного производства в регионе
Наталья ВИРКУНЕН
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Открытие такого центра, считаю - достойное окончание Года науки и технологий в регионе

Открытие такого центра, считаю - достойное окончание Года науки и технологий в регионе

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске начал работу первый в России и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов «Газпром нефти» – «Селектум».

Оборудование центра моделирует работу установок нефтеперерабатывающего завода и позволяет оперативно подбирать параметры катализаторов в зависимости от задач конкретной переработки. Старт работе дал губернатор Омской области Александр Бурков, посетивший предприятие.

- Проект значим для страны, так как обеспечит в полном объеме катализаторами российскую нефтепереработку. Пока свыше 70% катализаторов приобретают за рубежом. Новый завод катализаторов получил статус национального, он направлен на импортозамещение, - пояснил Бурков.

По соглашению между правительством РФ, руководством области и компанией «Газпром нефть» последние получили ряд преференций, а страна - уникальный центр испытаний, с собственными запатентованными технологиями, которых нет ни на одном нефтеперерабатывающем заводе.

Центр уже готов принимать заказы других отраслевых предприятий и компаний.