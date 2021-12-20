Омский ГАУ посетил руководитель некоммерческого союза LOGO e.V. (Германия)

В рамках программы посещения вуза доктор Хартвиг Меннен обсудил практические аспекты организации стажировок с администрацией вуза, дал интервью местному телеканалу и провел презентацию для студентов, желающих учиться за рубежом. В Омском ГАУ он уже не впервые: университет в течение многих лет сотрудничает с LOGO e.V.

В своем телеинтервью региональному 12 каналу доктор Меннен разъяснил, почему организуемые его командой стажировки важны как для российских студентов, так и для немецких фермеров и в более широком контексте - для отношений между Россией и Германией. Интернационализация органического сельского хозяйства, улучшение профессиональных и коммуникативных навыков студентов, развитие междисциплинарного подхода к экологическому земледелию - эти и другие плюсы делают стажировки LOGO столь ценными для нашего вуза.

На встрече с руководством Омского ГАУ ректором Шумаковой О.В., проректором по образовательной деятельности Комаровой С.Ю., проректором по научной работе Новиковым Ю.И. и начальником отдела международных связей Козловой О.А. обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с университетом в образовательной и научной сферах, рассмотрели особенности подготовки студентов к прохождению шестимесячной стажировки.

Далее на встрече с ответственными на факультетах за производственную практику доктор Х. Меннен обсудил, как максимизировать эффективность стажировок для студентов, какие индивидуальные задания им можно давать в зависимости от специализации той или иной фермы и в какой мере стажировка на фермах соответствует специальности обучающихся в Омском ГАУ.

В завершение своего визита первый председатель Logo провёл презентацию программы стажировок на русском языке, который начал изучать всего несколько месяцев назад, на живом примере показав ребятам, что языковой барьер - не такая уж непреодолимая преграда, если есть сильная мотивация к учебе за границей. На встрече присутствовали студенты ФЗТС, АТФ и ФТС в АПК - тех специальностей, которые могут участвовать в программе. Несмотря на то, что некоторые ребята ещё не перешли на второй курс и не могут подать заявку на участие, они задавали множество вопросов по своей специальности. Приятной новостью для обучающихся было то, что в программах LOGO при отборе кандидатов обращают больше внимания на мотивированность и академическую успеваемость, а не на языковые навыки.

После презентации студенты поделились впечатлениями от встречи.

Эмилия Лойко, студентка ФЗТС: "Сегодняшняя встреча прошла довольно познавательно. Даже несмотря на то, что я являюсь первокурсницей и не могу участвовать в программе в этом году, я узнала нужную мне информацию для дальнейшего участия на курсах постарше."

Владислав Михальков, студент ФЗТС: "Встреча была довольно увлекательной. Тёплая обстановка и очень интересно было пообщаться с иностранным представителем LOGO, задать вопросы, касающиеся моей специальности и получить на них ответы. Встреча меня очень сильно вдохновила. Теперь буду стремиться к прохождению практики в Германии. Большое спасибо международному отделу!"

Хартвиг Меннен поблагодарил администрацию Омского ГАУ и отдел международных связей за тёплый приём, а студентов - за их мотивированность участвовать в международной деятельности. Он выразил надежду увидеть многих из присутствовавших на отборочных интервью в этом и следующем году.