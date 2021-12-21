На перекрестке улиц Герцена и Рабиновича в Омске запретят левый поворот

На одном из центральных перекрестков запретят левые повороты. Знаки установят уже завтра. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске продолжают запрещать левые повороты на перекрестках. Как отмечают в департаменте транспорта, это распространенная мера, применяющаяся во всем мире для улучшения пропускной способности перекрестков. Очередным перекрестком, где запретили поворот стало пересечение Герцена и Рабиновича.

- Автомобили, поворачивающие налево, зачастую задерживают транспорт, двигающийся прямо в попутном направлении. По улице Герцена в прямом направлении ежедневно следуют 17 автобусных маршрутов. Поворачивающих налево автомобилей — несколько десятков за час. Как мы видим, имеется острая необходимость увеличения пропускной способности прямого направления, – отметил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

В департаменте отметили, что действовать новые правила начнут с 22 декабря. Повороты налево запретят во всех направлениях. Также специалисты обращают внимание на то, что у водителей есть альтернативные варианты движения, например, они могут свернуть с Герцена на Яковлева или на Интернациональную.