Омский ГАУ вырвался вперёд в Международном рейтинге экологичности вузов Green Metric

Среди 54 участвовавших российских вузов Омский ГАУ на 22 месте. Всего в рейтинге участвовали 956 колледжей и университетов из 80 стран. С 641-го места в 2020 году мы поднялись на 547-е.

Разработанный в 2010 году Университетом Индонезии, Green Metric стал первым Международным рейтингом, оценивающим экологичность университетов. Согласно его методологии, вузы как крупные инфлюенсеры в обществе должны прилагать усилия, чтобы делать свои кампусы и прилегающие городские пространства более чистыми, экологичными и устойчивыми. Их вклад в достижение этих целей оценивается по шести взаимосвязанным группам критериев:

- Окружение и инфраструктура

- Энергия и изменение климата

- Отходы

- Вода

- Транспорт

- Образование и исследования.

Каждая группа оценивается отдельно и университету присваиваются баллы. В 2021 году Омский ГАУ набрал 5225 баллов (против 4325 в прошлом году), что позволило выдвинуться вперёд в середину списка из почти тысячи участников и обойти ряд университетов США и Западной Европы. Наиболее высоко оцененными аспектами деятельности Омского ГАУ стали обращение с отходами (1050 баллов), транспортная система на кампусе (1125 баллов) и проводимые исследования в области устойчивого развития и экологии (1350 баллов).

Новшеством в этом году стали критерии, посвященные жизни университетов в эпоху пандемии. Оценивалась оснащенность корпусов и общежитий средствами защиты, доступность медицинских учреждений и наличие приспособлений для людей с ограниченными возможностями. Омский ГАУ достойно показал себя в этом аспекте, набрав 975 баллов.

Green Metric основывается не на голой статистике. Большинство критериев требуют загрузки доказательств в виде фотографий, фрагментов документов или новостных заметок из открытых источников, что исключает возможность мошенничества со стороны вузов. Несомненно, на повышение позиций Омского ГАУ в 2021 году повлияло открытие карбонового полигона, начало работы над мегагрантом по созданию лаборатории мирового класса в области оценки качества пшеницы и другие достижения в области устойчивого сельского хозяйства и экологии, сделанные учеными нашего университета.

Работа с международными рейтингами - комплексная задача, и отдел международных связей вновь благодарит все службы университета, которые помогали собирать информацию.