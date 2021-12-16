На первую конференцию, которая проходила в Омском ГАУ 27-28 февраля 1996 года, собралось всего лишь 17 ученых города Омска. А уже X Международная научная конференция, состоявшаяся 23-26 апреля 2014 г., объединила более 200 участников.

В различное время в работе конференции принимали участие представители Польши, бывших республик Прибалтики, Украины. Такое международное участие тесно увязывалось с проблемами сибирской ссылки XIX века, а также историей колонизации. В ходе конференций активно разрабатывались темы:

- хозяйственного освоения Сибири,

- приграничья (фронтира),

- формирования культуры и обычаев русского народа и других народов в Сибири,

- сохранения самобытной природы края,

- развития субъектов экономических отношений в годы реформ.

В 2021 году было принято решение о возрождении проведения подобных конференций на базе Омского ГАУ. 9 декабря 2021 года в Омском ГАУ в рамках проекта «Сибирская деревня – перезагрузка», инициатором которого выступил профессор экономического факультета С.В.Новиков, прошла Международная научно-практическая конференция «Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития». Мероприятие состоялось в смешанном формате с использованием дистанционных технологий.

Работа ученых проходила в рамках пяти секций:

- Социально–экономическое развитие сельской территории Сибири в условиях преодоления последствий пандемии;

- Проблемы образования и воспитания сельской молодежи;

- Социально-политические, национальные и конфессиональные отношения и сельское сообщество;

- К истории аграрного освоения России и Сибирского края;

- Проблемы профессионального самоопределения сельской молодежи.

Всего на конференцию было представлено 96 докладов. В работе научного форума приняло участие более 100 ученых, практиков-управленцев, организаторов производства и просто людей, не утративших интерес к аграрной составляющей нашей цивилизации, из 32 научных и образовательных организаций, а также органов власти. География конференции охватывает 13 субъектов Российской Федерации, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Германию, Турцию и Китай.

В завершение работы конференции было принято решение о её регулярном проведении один раз в два года. Следующий подобный научный форум соберется в 2023 г.