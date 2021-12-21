Омская администрация ищет подрядчиков для благоустройства

Преображения сквера имени Веретено омичи ждали долгие годы. После первого этапа здесь стало намного уютнее Фото: пресс-служба администрации города Омска

В середине декабря омская мэрия объявила аукционы по поиску подрядчиков для благоустройства сквера у ДК «Звездный», бульвара им. Веретено и сквера им. Панфилова. Работы запланированы на 2022 год.

Во второй этап преображения бульвара Веретено входит обустройство пешеходных дорожек, укладка тротуарной плитки, обустройство спортплощадки, велопарковки, озеленение и установка малых архитектурных форм, установка арт-объекта — мостового перехода. Начальная максимальная цена контракта - 12 млн 816 тысяч рублей.

Также организованы торги на выполнение второго этапа подрядных работ на площади у ДК «Звездный» по цене 11 млн 543 тысяч рублей. Проект включает зону отдыха под навесом, террасу, сценическую и игровую площадки, арт-объекты и др.

В сквере имени Панфилова подрядчик должен будет провести демонтаж, обустроить мемориальную зону, дорожки и площадки из асфальтобетона и брусчатки, монтаж электросетей и озеленение за 14 млн 673 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционах ждут до 27 декабря.