Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 10:06

Омская администрация ищет подрядчиков для благоустройства

Подать заявку можно до 27 декабря
Наталья ВИРКУНЕН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Преображения сквера имени Веретено омичи ждали долгие годы. После первого этапа здесь стало намного уютнее

Преображения сквера имени Веретено омичи ждали долгие годы. После первого этапа здесь стало намного уютнее

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В середине декабря омская мэрия объявила аукционы по поиску подрядчиков для благоустройства сквера у ДК «Звездный», бульвара им. Веретено и сквера им. Панфилова. Работы запланированы на 2022 год.

Во второй этап преображения бульвара Веретено входит обустройство пешеходных дорожек, укладка тротуарной плитки, обустройство спортплощадки, велопарковки, озеленение и установка малых архитектурных форм, установка арт-объекта — мостового перехода. Начальная максимальная цена контракта - 12 млн 816 тысяч рублей.

Также организованы торги на выполнение второго этапа подрядных работ на площади у ДК «Звездный» по цене 11 млн 543 тысяч рублей. Проект включает зону отдыха под навесом, террасу, сценическую и игровую площадки, арт-объекты и др.

В сквере имени Панфилова подрядчик должен будет провести демонтаж, обустроить мемориальную зону, дорожки и площадки из асфальтобетона и брусчатки, монтаж электросетей и озеленение за 14 млн 673 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционах ждут до 27 декабря.