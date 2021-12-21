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Общество21 декабря 2021 7:15

В Омске с визитом ждут нового полпреда президента Анатолия Серышева

О скорой поездке в наш город он сообщил накануне
Источник:kp.ru
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Пока дата официального визита Серышева в Омск не известна

Пока дата официального визита Серышева в Омск не известна

Фото: пресс-служба президента РФ

Анатолий Серышев, в октябре назначенный полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, накануне дал первое на этом посту интервью. В нем высокий чиновник сообщил о том, что в его ближайших планах - поездка в Омск и Томск.

Также он сообщил о том, что пока не планирует серьезных кадровых перестановок. Из конкретики назвал развитие научного потенциала южных городов Сибири.

Для справки. Анатолию Серышеву 56 лет. С 1990 года он служил в управлении ФСБ России по Иркутской области, затем с 2010 года - в ФСБ по Республике Карелия. В 2016–2018 годах – в федеральной таможенной службе. С 2018 года был помощником президента и согласовывал кадровые назначения.