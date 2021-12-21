Министр энергетики Омской области Антон Гаак о своей отставке: Это некорректный вопрос

Слухи об отставке Антона Гаака официально опровергли в его министерстве.

Недавно в Омской области возникли серьезные проблемы с поставками топлива для теплоснабжения нескольких районов. Там на котельных просто не оказалось достаточного количества топлива для поставки тепла потребителям. Это произошло из-за резкого скачка цен на топливо. Проблему удалось решить, но появились слухи о возможной отставке министра энергетики. Также накануне губернатор на совещании устроил разнос кабинету министров, упрекнув в неэффективной работе.

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной догазификации районов, журналисты спросили Антона Гаака о возможной отставке, на что он отреагировал спокойно и заявил, что еще рано судить о результатах работы министерства.

- Это некорректный вопрос, на сегодняшний день не готов на него отвечать, мы работаем над реализацией всех национальных проектов и, соответстсвенно, результаты, которые мы покажем по году по всем федеральным проектам, дадут соответствующую оценку работы министерства, - ответил министр.