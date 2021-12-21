В театре «Студия» Л. Ермолаевой» премьера «Любовь и Новый год» (16+)

Верите ли вы в Новый год? А в Деда Мороза? Наверняка верите.

А вот герои нашего нового Новогоднего спектакля, погрязшие в серых буднях житейских забот, растеряли столь необходимые и нужные чувства: радости и счастья. Что же поможет, чтобы вернуть их в детское ощущение сказки? Конечно же, волшебство. И сделает это – Дедушка Мороз.

Нет, это не детский спектакль. Самый настоящий взрослый: где кипят страсти, рождаются интриги, где зашкаливает ревность, и конечно же торжествует любовь… А такое может произойти только в Новый год.

Премьерный показ состоится 24 декабря в 19-00

Жанр: ДедМорозовская шутка для взрослых в 1-м действии

Продолжительность: 90 минут

Режиссер – постановщик – Заслуженный деятель культуры Омской области Игорь Малахов

Роли исполняют:

Катя, врушка – Таисия Галочкина

Максим, молодой архитектор – Александр Тихонов

Павел Иванович, отец Максима – Владимир Михайлов

Людмила Васильевна, мать Максима – Ольга Серман

Алена, девушка Максима – Ольга Постоногова

Веня – Дмитрий Жалнов

Феня – Анна Сосой

Дед Мороз – заслуженный деятель культуры Омской области Игорь Малахов

Возрастное ограничение 16+