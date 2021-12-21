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Общество21 декабря 2021 6:08

В Омске завершилось строительство детского сада на 1-й Станционной

Дошкольное учреждение построили в Ленинском округе по нацпроекту «Демография»
Наталья ВИРКУНЕН
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Здание с ярким фасадом скоро примет первых маленьких посетителей

Здание с ярким фасадом скоро примет первых маленьких посетителей

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Ленинском округе Омска завершилось строительство детского сада, которое шло в рамках национального проекта «Демография». Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 140 мест, расположено на улице 1-я Станционная. Подрядчиком выступила компания «ИГК-Транс», с которой 23 сентября 2020 года был заключён муниципальный контракт.

- В настоящее время строительные работы на объекте завершены, проводится итоговая проверка объекта Главным управлением государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, подготавливаются документы для ввода объекта в эксплуатацию, — рассказал директор департамента строительства городской администрации Александр Мякинин.

Напомним, в рамках нацпроекта в 2021 году был также достроен детский сад на улице Светловской, и тоже на 140 мест. Завершается строительство детсадов в посёлках Прибрежный, Биофабрика, Большие поля и на улице Тюленина. Общая численность четырех учреждений - 850 мест.