На пожаре в многоэтажке погибла пара омских пенсионеров

Предварительно причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранним утром 21 декабря спокойствие жильцов семиэтажки на улице Маяковского нарушила пожарная сирена. В 5:31 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже. По данным спасателей, самостоятельно эвакуироваться из задымленного подъезда успели 10 человек. Подъезд к дому пожарным автомобилям затрудняли припаркованные во дворе машины.

- Ликвидировать пожар удалось в 6:32. От МЧС России в тушении принимали участие 26 человек личного состава. Было задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники. Работало 3 звена газодымозащиков, - уточнили в пресс-службе МЧС.

К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. В своей квартире во время пожара погибла пожилая пара омичей. 72-летний мужчина и его 70-летняя супруга. В обстоятельствах их смерти сейчас разбирается следственный комитет.

- Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, поскольку очаг возгорания находится в районе дивана. Рассматриваются и другие версии, - отметили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.