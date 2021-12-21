Ночью в центре Омска вспыхнули четыре машины

Одна из машин полностью сгорела, три еще можно попробовать восстановить. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Сегодня ночью на улице 10 лет Октября неподалеку от станции технического обслуживания загорелись сразу четыре автомобиля. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 2:14, когда пожарные прибыли на место, автомобили уже полыхали. Для их тушения понадобилось немного времени, полностью ликвидировать пожар удалось уже к 2:43.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, полностью сгорел ВАЗ 2115, его восстановить уже не удастся. Остальные автомобили Honda Fit, ВАЗ 2112 и Лада Калина пострадали чуть меньше. У них обгорел салон и навесное оборудование двигателя. Можно предположить, что пожар начался именно в ВАЗ 2115, а потом огонь распространился на другие автомобили, припаркованные неподалеку. Повезло, что удалось избежать распространения огня на здание СТО.

- Погибших и травмированных нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. На месте происшествия были задействованы 2 пожарных автомобиля, 16 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе МЧС.