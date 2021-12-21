Для омичей установили новые тарифы на тепло в 2022 году

Для омичей установили новые тарифы на тепло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 21 декабря, РЭК установил тарифа на тело в 2022 году для абонентов «Тепловой компании». Они станут ниже на 10% и составят 1992,18 рублей/Гкал.

Но в квитанциях омичи увидят другие суммы. Так в первом полугодии тариф для собственных сетей «Тепловой компании» и ООО «Тепловая компания» будет составлять 2280,59 рублей/Гкал, а во втором полугодии цена вырастет на 63 рубля и составит 2344,45 рублей/Гкал.

Меньше будут платить те, кто получает тепло по собственным сетям ООО «Теплодом». Для них тарифы в первом полугодии составят 2156,77 рублей/Гкал, а во втором вырастут до 2194,39 рублей/Гкал.