Омские дошкольники переиграли всех на ложках

Задорное занятие повышает настроение Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обычные деревянные ложки помогают решать целый комплекс задач музыкального воспитания дошкольника, в этом уверены специалисты омского детского сада №13.

Приемы игры на ложках быстро осваиваются, их форма и размер соответствуют размеру рук дошкольника, также ложки имеют определенные музыкальные акустические и тембровые параметры, создающие условия для активного музицирования, самостоятельной деятельности детей и импровизации. Ложки создают атмосферу радости и праздника, оказывают значительное воздействие на развитие эмоциональной сферы ребёнка.

Воспитанники с детского сада с младшего дошкольного возраста знакомятся с игрой на ложках, а в старшем дошкольном возрасте уже участвуют в конкурсах демонстрируя свое умение игры на ложках. Так воспитанники подготовительной группы «Капитошки» приняли участие в Межрегиональном творческом фестивале для воспитанников дошкольных образовательных организаций «Единство во имя мира» 2021 года с номером «Травушка-муравушка» и стали победителями.