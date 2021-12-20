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Общество20 декабря 2021 12:03

Омские дошкольники переиграли всех на ложках

Воспитатели детского сада №13 прививают малышам необычное увлечение
Наталья ВИРКУНЕН
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Задорное занятие повышает настроение

Задорное занятие повышает настроение

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обычные деревянные ложки помогают решать целый комплекс задач музыкального воспитания дошкольника, в этом уверены специалисты омского детского сада №13.

Приемы игры на ложках быстро осваиваются, их форма и размер соответствуют размеру рук дошкольника, также ложки имеют определенные музыкальные акустические и тембровые параметры, создающие условия для активного музицирования, самостоятельной деятельности детей и импровизации. Ложки создают атмосферу радости и праздника, оказывают значительное воздействие на развитие эмоциональной сферы ребёнка.

Воспитанники с детского сада с младшего дошкольного возраста знакомятся с игрой на ложках, а в старшем дошкольном возрасте уже участвуют в конкурсах демонстрируя свое умение игры на ложках. Так воспитанники подготовительной группы «Капитошки» приняли участие в Межрегиональном творческом фестивале для воспитанников дошкольных образовательных организаций «Единство во имя мира» 2021 года с номером «Травушка-муравушка» и стали победителями.