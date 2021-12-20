В Омске активно готовятся к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею

Оргкомитет продолжает подготовку к чемпионату мира. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске активно проводят подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею. Он пройдет в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года до 5 января 2023 года. Сейчас уже готова «дорожная карта», ход выполнения которой обсудили на оргкомитете под руководством губернатора Омской области Александра Буркова.

До нового года утвердят схему дорожного движения на время чемпионата. В начале 2022 года станет известно, сколько именно матчей пройдет в Омске. От этого будет зависеть количество дополнительных авиарейсов, которые запустят между городами-организаторами на время чемпионата. В Омске уже побывала специальная комиссия IIHF и ФХР и оценила ход строительства ключевых объектов. Особое внимание в подготовке к чемпионату оргкомитет уделяет системам общественной и транспортной безопасности и медицинскому обслуживанию гостей.