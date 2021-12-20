Омичка забыла, как убивала возлюбленного

Женщина не помнит, что произошло в день убийства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под следствие попала 50-летняя омичка. Ее подозревают в жестоком убийстве. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Омской области, все произошло накануне 16 декабря. Поздним вечером около 22:00 омичка вместе со своим 42-летним возлюбленным распивала спиртное. В процессе застолья возник конфликт, после которого женщина бросилась на любимого с ножом. Мужчина скончался на месте.

- В настоящее время подозреваемая задержана, события того вечера она не помнит из-за сильного алкогольного опьянения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - уточнили в пресс-службе ведомства.