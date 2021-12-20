67 тысяч омских школьников присоединились к «Уроку Цифры»

Дети с удовольствием сидят за компьютером Фото: пресс-служба администрации города Омска

В регионе подводят итоги образовательной акции «Урок цифры», вошедшей в национальные проекты России, подраздел «Образование». Школьники с 1 по 11 классы знакомились с основами программирования с помощью современных игровых и интерактивных технологий.

Впервые акцию провели в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, организации «Цифровая экономика» и ООО «Мэйл.ру Групп». В 2019 и 2020 учебном году инициативу продолжили в целях ранней профориентации в сфере информационных технологий. А в 2021 году набравшая популярность акция собрала 67 456 обучающихся из 151 общеобразовательного учреждения города Омска. Это уже новый формат: каждый из уроков посвящен определенной теме.

Учащимся 1 – 4 классов предлагают пройти «Уровень для начинающих испытателей», с 5 по 7 класс — «Уровень для опытных специалистов», а с 8 по 11 класс — «Уровень для закаленных профессионалов». Участие может принять любой школьник, заполнив анкету на сайте урокцифры.рф.