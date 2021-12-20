Александр Бурков высоко оценил работу районных газет

Губернатор отметил профессионализм районных СМИ на встрече с редакторами. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с редакторами районных газет. Диалог получился насыщенным, в течение двух часов обсуждали актуальные вопросы социально-экономического развития регионов.

В процессе беседы затронули такие темы как инициативное бюджетирование, поддержка общественных организаций, реализующих социально значимые проекты, сотрудничество Правительства Омской области с другими уровнями власти, реализация в районах программы «Чистая вода», строительство дорог и развитие других социальных сфер.

В процессе обсуждения губернатор сделал акцент на роли районных СМИ в борьбе с пандемией коронавируса.

- Издания стали, по сути, контролерами в противодействии новой коронавирусной инфекции. Граждане узнают, куда обращаться при заболевании, какие ограничительные меры действуют в регионе. Вы сделали большое дело – провели разъяснительную работу, - сказал губернатор.