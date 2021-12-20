По нацпроекту экология в Омске снижают транспортные выбросы

Если к 2024 году заменят 240 автобусов, вредные выбросы в городе снизятся на 300 с лишним тонн в год Фото: пресс-служба администрации города Омска

Автобусы, работающие на метане, которые завозят в Омск в рамках нацпроекта «Экология», наносят меньший вред окружающей среде. Это показали сравнительные испытания двух автобусов маршрута №24 общей протяженностью 37 км.

Один - НЕФАЗ 5299-30-56 - работает на сжатом природном газе, другой - ЛиАЗ 5256.4 - на дизельном топливе. Машины прошли по маршруту «Поселок Солнечный – Ж/д вокзал – поселок Солнечный» туда и обратно. Автобус на метане преодолел путь за 132 минуты, на дизтопливе – за 136 минут. Подсчеты показали, что разница в количестве выбросов составила 0,94 тонны в пользу машины на метане. При этом за год на заправке можно сэкономить 1,25 тонн.

Замена 280 дизельных автобусов большой вместимости, на аналогичный подвижной состав на газе, приведет к ежегодному уменьшению выбросов на 351 тонну. По планам, к 2024 году, в городе должно курсировать 240 новых состава. В настоящее время в Омске работает 40 автобусов на КПГ марок НефАЗ и Volgabus, в январе на маршруты выйдет еще 51 автобус ЛиАЗ.