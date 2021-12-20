В Омске 25 и 26 декабря перекроют центр города

Омичей просят заранее планировать маршрут. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Уже скоро в Омске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. К этому времени должны закончить строительство нескольких гостинец и, самое главное, новой ледовой арены. На следующей неделе в преддверии чемпионата, на Соборной площади появится арт-объект «Часы с обратным отсчетом времени». Они будут отсчитывать ровно год до момента начала чемпионата.

Как сообщили в мэрии, ради торжественного открытия в Омске на выходные 25 и 26 декабря перекроют Соборную площадь и несколько прилегающих улиц. Перекрытие начнется с 21:00 25 декабря и продлится до 19:00 26 декабря. Вблизи перекрытых улиц также будет запрещена парковка. Администрация прости с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.