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Общество20 декабря 2021 9:08

Омская служба занятости проходит модернизацию

Сейчас для повышения эффективности переобучают сотрудников
Источник:kp.ru
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Скоро в Омске заработает обновленный офис службы занятости.

Скоро в Омске заработает обновленный офис службы занятости.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске в рамках нацпроекта «Демография» проходит модернизацию региональная службы занятости.Как отметили в правительстве, на данном этапе завершают ремонт в новом офисе. Там установят электронную очередь, также появится специальный сервис, с помощью которого можно будет оценить работу специалистов.

- Основная цель модернизации - адресная ориентация на клиентов. Центры занятости населения должны стать современными кадровыми центрами, а современная техническая база и оборудование помогут существенно сократить время на поиск решения при трудоустройстве или перепрофилированию, – отметила руководитель департамента занятости населения Министерства труда и социального развития Омской области Олеся Кайль.

Многие сотрудники уже прошли специальное переобучение и освоили методы бережливого производства, которые помогут сократить время решения проблем посетителей.