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Общество20 декабря 2021 8:51

В Омской области за сутки ковидом заболели 505 человек

Темпы заражения постепенно снижаются
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Омске снижаются темпы заражения ковидом.

В Омске снижаются темпы заражения ковидом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области постепенно снижаются темпы заражения коронавирусом. В последнее время показатели постепенно снижаются, пусть это происходит и не быстро. По последним данным Роспотребнадзора, в Омской области за сутки заразились 505 человек. За все время борьбы с ковидом в регионе заболели 125 834 человека.

Выздоровели за сутки тоже немного людей, всего 224. На фоне данных за прошлую неделю, когда этот показатель вплотную приблизился к 1000 человек, сегодняшние цифры выглядят совсем не убедительно. За все время пандемии справиться с ковидом смогли 105 186 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные исходы. За все время пандемии умерли 3 056 человек, а за последние сутки умерли от коронавируса 10 человек.