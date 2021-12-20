Омич украл у «Автобазы здравоохранения» 2 миллиона рублей

В суде омич свою вину не признал. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске до суда дошло дело 56-летнего омича. Его по материалам дела. Предоставленным прокуратурой, обвиняют в хищении крупной суммы денег.

Суд установил, что в 2019 году омич работал водителем и агентом по снабжению в БУОО «Автобаза здравоохранения». В это время он и похитил деньги у одного из работников и несколько товаров, которые поставляли учреждению контрагенты. Общий ущерб составил более 2 миллионов рублей. Вину в совершении преступления он не признал.

Суд признал бывшего водителя виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок на 4 года соответственно.